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Китай принял радикальное решение о массовой мобилизации в стране

Китай обновил закон о национальной оборонной мобилизации. Что изменится для граждан, компаний и иностранного бизнеса в случае войны.

30 сентября 2026, 21:10
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Slava Kot

Китай впервые за 16 лет обновил закон о массовой мобилизации, существенно расширив полномочия государства в случае войны или другой масштабной угрозы. Новые правила позволят властям быстрее вовлекать в нужды обороны человеческие, экономические и материальные ресурсы страны.

Китай принял радикальное решение о массовой мобилизации в стране

Китай обновил закон о мобилизации. Фото из открытых источников

Как пишет издание Nikkei, обновленный закон в Китае предусматривает возможность использования государством гражданской инфраструктуры, транспорта, оборудования и других ресурсов, необходимых для обеспечения обороны. В случае объявления мобилизации граждане и компании должны будут выполнять соответствующие предписания властей.

Особое внимание уделяется экономике. Китайские власти смогут привлекать предприятия к выполнению задач, связанных с обеспечением армии, а также использовать производственные мощности, стратегические запасы и инфраструктуру. Новые правила также распространяются на иностранные компании, работающие на территории Китая.

Закон обязан обеспечить возможность быстрого перехода страны от мирной жизни к режиму масштабной мобилизации. Изменения вступят в силу в октябре.

Как указывает Nikkei, принятие закона о мобилизации само по себе не означает, что Китай готовится к немедленному вступлению в войну. Новые положения создают для Пекина более широкий юридический механизм на случай серьезного кризиса. Документ включает не только военную сферу, но и транспорт, энергетику, промышленность, технологии и другие стратегически важные отрасли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обратился с просьбой к Украине. О чем Пекин умолял не делать на территории РФ.



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Источник: https://asia.nikkei.com/politics/defense/china-strengthens-position-for-taiwan-conflict-with-mobilization-law
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