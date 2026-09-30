Китай принял радикальное решение о массовой мобилизации в стране

Китай впервые за 16 лет обновил закон о массовой мобилизации, существенно расширив полномочия государства в случае войны или другой масштабной угрозы. Новые правила позволят властям быстрее вовлекать в нужды обороны человеческие, экономические и материальные ресурсы страны.

Китай обновил закон о мобилизации. Фото из открытых источников

Как пишет издание Nikkei, обновленный закон в Китае предусматривает возможность использования государством гражданской инфраструктуры, транспорта, оборудования и других ресурсов, необходимых для обеспечения обороны. В случае объявления мобилизации граждане и компании должны будут выполнять соответствующие предписания властей.

Особое внимание уделяется экономике. Китайские власти смогут привлекать предприятия к выполнению задач, связанных с обеспечением армии, а также использовать производственные мощности, стратегические запасы и инфраструктуру. Новые правила также распространяются на иностранные компании, работающие на территории Китая.

Закон обязан обеспечить возможность быстрого перехода страны от мирной жизни к режиму масштабной мобилизации. Изменения вступят в силу в октябре.

Как указывает Nikkei, принятие закона о мобилизации само по себе не означает, что Китай готовится к немедленному вступлению в войну. Новые положения создают для Пекина более широкий юридический механизм на случай серьезного кризиса. Документ включает не только военную сферу, но и транспорт, энергетику, промышленность, технологии и другие стратегически важные отрасли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обратился с просьбой к Украине. О чем Пекин умолял не делать на территории РФ.