Китай ухвалив радикальне рішення щодо масової мобілізації в країні

Китай уперше за 16 років оновив закон про масову мобілізацію, суттєво розширивши повноваження держави у разі війни або іншої масштабної загрози. Нові правила дозволять владі швидше залучати до потреб оборони людські, економічні та матеріальні ресурси країни.

Китай оновив закон про мобілізацію. Фото з відкритих джерел

Як пише видання Nikkei, оновлений закон у Китаї передбачає можливість використання державою цивільної інфраструктури, транспорту, обладнання та інших ресурсів, необхідних для забезпечення оборони. У разі оголошення мобілізації громадяни та компанії повинні будуть виконувати відповідні розпорядження влади.

Особлива увага приділяється економіці. Китайська влада зможе залучати підприємства до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням армії, а також використовувати виробничі потужності, стратегічні запаси та інфраструктуру. Нові правила також поширюються на іноземні компанії, які працюють на території Китаю.

Закон має забезпечити можливість швидкого переходу країни від мирного життя до режиму масштабної мобілізації. Зміни набудуть чинності у жовтні.

Як вказує Nikkei, ухвалення закону щодо мобілізації саме по собі не означає, що Китай готується до негайного вступу у війну. Нові положення створюють для Пекіна ширший юридичний механізм на випадок серйозної кризи. Документ охоплює не лише військову сферу, а й транспорт, енергетику, промисловість, технології та інші стратегічно важливі галузі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай звернувся з проханням до України. Про що Пекін благав не робити на території РФ.