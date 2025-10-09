Китай принял жесткое решение перед переговорами с США

Официальный Пекин объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземель и связанных с ними технологий, усиливая свое влияние на критически важные минералы в преддверии переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Financial Times.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получить разрешение Пекина на экспорт магнитов, которые содержат даже незначительные количества редкоземель китайского происхождения или были произведены с использованием китайских методов добычи, переработки или технологий изготовления магнитов.

Ограничения, объявленные Министерством торговли Китая, впервые создают китайскую версию американского правила о прямых иностранных продуктах, которое Вашингтон применял для блокирования экспорта в Китай из третьих стран продуктов, связанных с полупроводниками.

Эти правила дают Пекину больше рычагов влияния на глобальную цепь поставок редкозема.

Редкоземель и магниты имеют критическое значение для технологий — от смартфонов до электромобилей и истребителей.

Пекин впервые ввел ограничения на экспорт редкоземель в апреле в ответ на пошлины, которым дала старт администрация Трампа. Этот шаг заставил Вашингтон сесть за стол переговоров, поскольку дефицит китайских редкоземель начал влиять на производство в цепочках поставок автомобильной промышленности США.

С тех пор дефицит минералов в США стал предметом нескольких раундов торговых переговоров между двумя странами. Новые меры контроля со стороны Китая появились накануне встречи Си Цзиньпина с Трампом в Сеуле, Южная Корея, в этом месяце.

По информации Financial Times, Китай контролирует: около 70 % добычи редкоземель, 90 % их разделения и переработки, 93 % производства магнитов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай готовится стать нефтяным гигантом: какое решение принял Пекин.



