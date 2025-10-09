Китай ухвалив жорстке рішення перед переговорами із США

Офіційний Пекін оголосив про введення жорстких заходів контролю за експортом рідкісноземель та пов'язаних з ними технологій, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні переговорів між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Financial Times.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що згідно з новими правилами, іноземні компанії повинні будуть отримати дозвіл Пекіна на експорт магнітів, які містять навіть незначні кількості рідкісноземель китайського походження або були вироблені з використанням китайських методів видобутку, переробки або технологій виготовлення магнітів.

Обмеження, оголошені Міністерством торгівлі Китаю, вперше створюють китайську версію американського правила про прямі іноземні продукти, яке Вашингтон застосовував для блокування експорту до Китаю із третіх країн продуктів, пов'язаних із напівпровідниками.

Ці правила дають Пекіну більше важелів впливу на глобальний ланцюг постачання рідкозему.

Рідкоземель та магніти мають критичне значення для технологій — від смартфонів до електромобілів та винищувачів.

Пекін уперше ввів обмеження на експорт рідкоземель у квітні у відповідь на мита, яким дала старт адміністрація Трампа. Цей крок змусив Вашингтон сісти за стіл переговорів, оскільки дефіцит китайських рідкісноземель почав впливати на виробництво в ланцюжках постачання автомобільної промисловості США.

З того часу дефіцит мінералів у США став предметом кількох раундів торгових переговорів між двома країнами. Нові заходи контролю з боку Китаю з'явилися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом у Сеулі, Південна Корея цього місяця.

За інформацією Financial Times, Китай контролює: близько 70% видобутку рідкоземель, 90% їхнього поділу та переробки, 93% виробництва магнітів.

