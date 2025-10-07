Китай готовится стать нефтяным гигантом: какое решение принял Пекин

Китай, который является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, собирается в этом и следующем году открыть 11 новых месторождений. Это даст возможность Пекину нарастить объемы хранения нефти почти на 170 миллионов баррелей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Объемы хранения нефти в Китае. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, строительство более новых нефтяных резервуаров в глубине страны сигнализирует об активизации усилий Пекина по обеспечению энергетической безопасности.

"Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, добавляет одиннадцать новых месторождений нефти в этом и следующем году, поскольку Пекин ускоряет накопление запасов стратегического товара для обеспечения безопасности поставок", — пишет Reuters.

Согласно сообщению, три из одиннадцати новых нефтяных месторождений возводят в центральных районах Китая — в северной провинции Шэньси и на юго-западе Юньнани. Остальные объекты расположат вдоль восточного и южного побережья страны.

Строительством резервуаров занимаются национальные нефтяные компании, которые закупают сырье для стратегических запасов. Правительство определит эти объекты как резервные на случай чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что государственные нефтяные корпорации КНР увеличат свои мощности по хранению почти на 170 миллионов баррелей.

