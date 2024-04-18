Китай приобщился к «оси зла». Как пытается сорвать проведение Глобального саммита мира

Китай присоединился к РФ, Ирану и Северной Корее в формировании так называемой "оси зла", считает Василий Богдан. По его словам, Пекин не является нейтральным, поскольку через третьи страны поставляет стране-агрессору оборудование для ее ВПК. Кроме того, Китай, как и РФ, называют кровавую войну в Украине "конфликтом". При этом Китай продвигает идею России завершить "конфликт" на ее условиях, то есть отталкиваясь от "реалий на земле".

Китай

Богдан считает, что такими "мирными планами" и предложениями Пекин по факту пытается помешать проведению Глобального саммита мира, где должны рассматривать именно "мирную формулу" президента Владимира Зеленского. Однако эксперт считает, что поскольку Китай заинтересован в сотрудничестве с Западом, то, вероятно, примет участие в саммите даже несмотря на то, что РФ туда никто не зовет.

Кроме того, Богдан подчеркивает, что остановить войну в Украине исключительно по дипломатическому пути – не получится. Правда, отмечает эксперт, что российский диктатор Владимир Путин понимает исключительно фактор силы. Именно поэтому Кремль готов к переговорам только на своих условиях, что фактически обозначит капитуляцию Украины в войне.

При этом эксперт отмечает, что Россия все же может быть заинтересована во временном перемирии, чтобы получить возможность накопить силы и ресурсы и начать со временем более жесткую и кровавую войну с надеждой окончательно уничтожить Украину как государство.

Именно поэтому, добавил Богдан, попытки некоторых политиков завершить войну исключительно дипломатическими инструментами, обречены на провал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Олаф Шольц посетил Китай и заявил, что получил там положительные сигналы по использованию дипломатических инструментов, которые помогут завершить войну в центре Европы.