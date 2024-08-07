Китай привлек на свою сторону нового союзника: будут совместно искать пути к миру в Украине

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Ткачик Олеся
Во время поездки в Индонезию спецпредставитель китайского правительства по Евразии Ли Хуэй предложил объединить усилия для возобновления мирного диалога по "украинскому кризису". Об этом он сообщил на переговорах с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади, передает Укринформ со ссылкой на МИД КНР.
Китай
Как отметил Ли Хуэй, сейчас сохраняются риски эскалации и расширения зоны ведения боевых действий между Россией и Украиной, и потому очень важно, чтобы все стороны совместно способствовали деэскалации и охлаждению ситуации.
Ли Хуэй добавил, что ранее Китай и Бразилия объявили свой "мирный план" из шести пунктов, который получил положительную реакцию международного сообщества и может стать основой урегулирования конфликта.
Китайская сторона также выразила готовность сотрудничать с Индонезией по возобновлению переговоров между Киевом и Москвой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай и Бразилия обнародовали свой так называемый мирный план для Украины, в котором нет ничего о восстановлении территориальной целостности нашего государства.
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