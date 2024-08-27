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Китай призвал другие страны поддержать мирный план окончания войны в Украине: но есть нюанс

КНР хочет окончания войны в Украине, но на основе китайского мирного плана.

сегодня, 17:10
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Slava Kot

Китай обратился с призывом к другим странам поддержать его "мирный план" окончания войны в Украине, который был создан совместно с Бразилией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Китай призвал другие страны поддержать мирный план окончания войны в Украине: но есть нюанс

Китай хочет, чтобы война в Украине закончилась по его плану. Фото из открытых источников

Как сообщает The Washington Post, Ли Хуэй заявил, что другие страны должны поддержать "мирный план" Китая. Специальный представитель Китая назвал три страны Глобального юга, близкие к китайской позиции окончания войны в Украине – Бразилию, Индонезию и Южную Африку. По его словам, эти страны являются "важными силами в содействии мировому миру".

"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", — сказал Ли.

Китай отказался участвовать на Саммите мира в Швейцарию, мотивируя это отсутствием там России. Президент Украины Владимир Зеленский перед началом мирного саммита обвинил Пекин, указав, что Китай убеждает другие страны не ехать на мирную конференцию в Швейцарию, а призывает присоединиться к собственному "мирному плану".

Отметим, что "мирный план" Китая предполагает дипломатию, как основу для мирных переговоров. Однако по сравнению с формулой мира Китай не осуждает Россию, не желает привлечь ее к ответственности за военную агрессию и его "план" не имеет пунктов о территориальной целостности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о реакции Китая на бои в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главный план Украины, чтобы закончить войну.



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