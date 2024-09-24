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Китай призвал к отказу от "закона джунглей": как предлагает действовать вместо этого

Министр иностранных дел Китая Ван призвал страны разрешать споры путем диалога и сотрудничества.

сегодня, 08:40
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Slava Kot

Китай призвал отказаться от "закона джунглей", поддерживать верховенство права и осудил односторонние санкции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство "Укринформ".

Китай призвал к отказу от "закона джунглей": как предлагает действовать вместо этого

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил на Саммите будущего в Нью-Йорке и призвал строить будущее при условии отказа от "закона джунглей", где сильный диктует правила существования для других.

"Нам нужно укрепить верховенство международного права, отказаться от "закона джунглей", где сильные запугивают слабых, противостоять актам гегемонизма, таким как односторонние санкции, защищать законные права и интересы развивающихся стран. Нам нужно строить лучшее будущее", — сказал Ван И.

Глава МИД Китая также призвал крупные страны подавать пример для других и следовать общему благу и солидарности. По словам Ван И, государства должны решать споры путем диалога и повышать безопасность через сотрудничество.

"Особенно, крупные страны должны подавать пример. Они должны разорвать геополитические круги, стремясь к высшему благу, подниматься выше, блокировать конфронтацию и служить пропеллерами мировой солидарности и якорями международного мира", — добавил китайский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике бразильско-китайскую "мирную инициативу". На слова президента Украины отреагировали в Китае.

Также "Комментарии" писали о том, как Китай прокомментировал российский ракетный удар по Полтаве, где было убито более 50 человек. В МИД КНР призвали проявить воздержание и создать условия для окончания войны.



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