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Slava Kot
Китай призвал отказаться от "закона джунглей", поддерживать верховенство права и осудил односторонние санкции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство "Укринформ".
Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Китая Ван И выступил на Саммите будущего в Нью-Йорке и призвал строить будущее при условии отказа от "закона джунглей", где сильный диктует правила существования для других.
Глава МИД Китая также призвал крупные страны подавать пример для других и следовать общему благу и солидарности. По словам Ван И, государства должны решать споры путем диалога и повышать безопасность через сотрудничество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике бразильско-китайскую "мирную инициативу". На слова президента Украины отреагировали в Китае.
Также "Комментарии" писали о том, как Китай прокомментировал российский ракетный удар по Полтаве, где было убито более 50 человек. В МИД КНР призвали проявить воздержание и создать условия для окончания войны.
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