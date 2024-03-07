Китай призвал собрать международную конференцию, чтобы закончить войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава МИД Китая Ван И заявил, что нужно собрать международную конференцию по войне в Украине, на которой были бы рассмотрены различные варианты мирных планов для урегулирования "кризиса в Украине". По словам Ван И на конференцию должны привлечь как Украину, так и Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников
После сессии законодательного органа КНР глава МИД Китая Ван И провел пресс-конференцию на которой высказался с призывом о необходимости провести глобальную мирную конференцию по урегулированию "кризиса в Украине". Именно так в Китае называют российско-украинскую войну.
Представитель Китая отметил, что на этом международном мероприятии следует обсудить разные планы мира по решению войны в Украине.
Министр иностранных дел КНР также упомянул о "мирном плане" Китая из 12 пунктов, предложенном в 2022 году и раскритикованном в Украине. Кроме того, Ван И заявил, что Китай имеет специального представителя правительства КНР Ли Хуэя для обсуждения "челночной дипломатии" между Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии заявили, что Украина была готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали, что Китай призвал собрать международную мирную конференцию для окончания войны на Ближнем Востоке.
Обсуждения
Новости