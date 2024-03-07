Китай призвал собрать международную конференцию, чтобы закончить войну в Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил, что нужно собрать международную конференцию по войне в Украине, на которой были бы рассмотрены различные варианты мирных планов для урегулирования "кризиса в Украине". По словам Ван И на конференцию должны привлечь как Украину, так и Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.



Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

После сессии законодательного органа КНР глава МИД Китая Ван И провел пресс-конференцию на которой высказался с призывом о необходимости провести глобальную мирную конференцию по урегулированию "кризиса в Украине". Именно так в Китае называют российско-украинскую войну.

Представитель Китая отметил, что на этом международном мероприятии следует обсудить разные планы мира по решению войны в Украине.

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", — сказал Ван И.

Министр иностранных дел КНР также упомянул о "мирном плане" Китая из 12 пунктов, предложенном в 2022 году и раскритикованном в Украине. Кроме того, Ван И заявил, что Китай имеет специального представителя правительства КНР Ли Хуэя для обсуждения "челночной дипломатии" между Украиной и Россией.

"Все наши усилия направлены на достижение одной цели – проложить путь к прекращению вооруженного конфликта и началу мирных переговоров", – добавил глава МИД Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии заявили, что Украина была готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Китай призвал собрать международную мирную конференцию для окончания войны на Ближнем Востоке.