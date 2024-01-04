Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России

В начале 2024 года высшее руководство Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином обменялось поздравлениями с генсеком Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и объявили о "Годе дружбы между Китаем и Северной Кореей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В своем новогоднем поздравлении лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Северная Корея являются дружественными странами, а отношения между государствами формировались старшими поколениями и улучшались "революционной борьбе крови и огня и углублялись в процессе социалистического строительства".

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с КНДР и рассматривает новую эру дружбы между странами как "долгосрочную перспективу", а "Год дружбы между Китаем и КНДР", посвященный 75 годам дипломатических отношений, усилит эти стремления.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявил о новом этапе развития отношений между КНР и Северной Кореей, отметив, что обе страны объявили 2024 год "Годом дружбы между КНДР и Китаем". По словам Ким Чен Ына страны проведут в 2024 году ряд мер, чтобы укрепить дружбу, в частности они касаются политической, культурной, экономической и других сфер.

Напомним, что в ноябре 2023 года прошла встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, где было объявлено о расширенном сотрудничестве. Разведка Южной Кореи и США заявили, что КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов для войны в Украине. Аналитики указывают, что Россия могла своему союзнику предложить новые технологии в обмен на поставки оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын издал приказ Северной Корее готовиться к войне.