logo

BTC/USD

44032.30

ETH/USD

2270.65

LTC/USD

66.17

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России

Китайский лидер Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении объявил 2024 год "годом дружбы" с Северной Кореей.

сегодня, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В начале 2024 года высшее руководство Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином обменялось поздравлениями с генсеком Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном и объявили о "Годе дружбы между Китаем и Северной Кореей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МИД Китая.

Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В своем новогоднем поздравлении лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Северная Корея являются дружественными странами, а отношения между государствами формировались старшими поколениями и улучшались "революционной борьбе крови и огня и углублялись в процессе социалистического строительства".

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с КНДР и рассматривает новую эру дружбы между странами как "долгосрочную перспективу", а "Год дружбы между Китаем и КНДР", посвященный 75 годам дипломатических отношений, усилит эти стремления.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявил о новом этапе развития отношений между КНР и Северной Кореей, отметив, что обе страны объявили 2024 год "Годом дружбы между КНДР и Китаем". По словам Ким Чен Ына страны проведут в 2024 году ряд мер, чтобы укрепить дружбу, в частности они касаются политической, культурной, экономической и других сфер.

Напомним, что в ноябре 2023 года прошла встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, где было объявлено о расширенном сотрудничестве. Разведка Южной Кореи и США заявили, что КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов для войны в Украине. Аналитики указывают, что Россия могла своему союзнику предложить новые технологии в обмен на поставки оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын издал приказ Северной Корее готовиться к войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202401/t20240101_11215629.shtml
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости