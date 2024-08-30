Соединенные Штаты вместо конфронтации и обвинений в адрес других стран должны работать вместе с другими странами над урегулированием конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Китай

Он обвинил США в том, что они якобы "делаю вид", что не знают об "усилиях" Китая по продвижению мира в Украине, но и неоднократно делали ложные заявления и очерняли Китай в Совете Безопасности по вопросам Украины.

"КНР выступает резко против этого и абсолютно не приемлет. Мы хотели бы посоветовать США, если они по-настоящему хотят положить конец конфликту, объединить свои усилия [по достижению мира] с другими странами, в том числе с Китаем, вместо уклонения от своих обязанностей и создания конфронтации", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Киеву.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенным Штатам и Китаю не удалось согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине. В частности, такое заявление сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Чиновник отметил, Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем. В течение последних трех дней, Салливан и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины. Салииван подчекнул, что не удалось дойти до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины".

При этом известно, что Китай отстаивает мнение, что войну в Украине нужно "заморозить", при этом он уже не говорит о возобновлении территориальной целостности страны и уважении к границам.



