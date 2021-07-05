Китай рассматривает снятие всех ограничений на деторождение

Руководство Китая рассматривает возможность снятия всех ограничительных мер на деторождение в стране к 2025 году. Об этом сообщает американское издание "WSJ" со ссылкой на источники в Коммунистической партии Китая. По данным издания, ведущие китайские политики обеспокоены продолжающимся падением рождаемости, резким ростом в структуре населения страны лиц пенсионного возраста, замедлением роста экономики страны, региональным дисбалансом размещения населения и отраслей промышленности.

К 2025 году в Китае могут снять все ограничения на рождаемость, фото из открытых источников

Начиная с 1980 года Китай перешел во внутренней политике к жесткой реализации программы "Одна семья — один ребенок". Это привело к падению рождаемости в стране на несколько миллионов человек в год, а уровень фертильности на 1 женщину снизился с более чем 6 детей в 1950-е годы до 1,24 детей согласно переписи 2020 года (этот показатель ниже уровня фертильности для большинства стран Европы, не отличающихся высокими показателями рождаемости). За принудительные аборты и отсутствие социальной помощи для "лишних" детей и огромные штрафы для родителей, которые нарушили предписания Компартии политика Китая неоднократно критиковалась за пределами страны. С другой стороны, по оценке экспертов, она помогла Китаю сделать технологический и экономический рывок в развитии благодаря т.н. "демографическому дивиденту", когда в стране резко падает число иждивенцев, так как мало рождается детей, а число пенсионеров в структуре населения еще невелико. Однако, падение фертильности в отдельные годы до 1 ребенка на женщину и "избирательные аборты" (предпочтение рождения мальчиков), заставило Китай перейти к ослаблению ограничений на деторождение. В частности, в 2016 году были разрешены рождения 2 детей для всех семей в Китае, однако это привело только к кратковременному росту числа родившихся в ближайшие 2 года, после чего падение рождаемости продолжилось. В мае 2020 года, после оглашения итогов последней переписи населения Китая, руководство страны разрешило рождение 3 детей для всех семей, а не только для избранных категорий или этнических групп населения.

По итогам 2020 года в стране родилась 12 миллионов детей по сравнению с 27 миллионами в 1965 году, когда женщин фертильного возраста было значительно меньше. При этом, в северо-восточных провинциях Китая (Маньчжурия, Хейлунцзян), региональная фертильность является одной из самых низких в мире — 0,4-0,6 детей на женщину (для простого воспроизводства населения при условной нулевой младенческой смертности принят показатель в 2,11 детей на женщину), а население старается уезжать в более южные районы Китая. Это привело к тому, что за последние 10 лет, население в трех северо-восточных провинциях Китая начало уменьшаться и вымирать. Поэтому именно с них, а также других провинций с наихудшими показателями рождаемости в Китае, планируется начать окончательное снятие всех ограничений, прежде чем принимать общенациональные изменения. Отметим, что уровень рождаемости самих китайцев-хань зачастую является более низким по сравнению с национальными меньшинствами — уйгурами, тибетцами, монголами, прочими. Потому подобные планы Китая также можно рассматривать как своеобразную борьбу с этническим сепаратизмом ряда регионов.

Старения населения Китая было названо лидером страны Си Цзиньпином одной из главных угроз национальной безопасности "Поднебесной". По оценкам демографов, если текущая тенденция рождаемости и смертности в Китае будет сохраняться, то уже в 2020-е годы, население страны в целом (а не только в отдельных регионах) начнет вымирать.

Напомним, что эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных.

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