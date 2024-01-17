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Китай разочарован самым смертоносным российским оружием

Китай "чрезвычайно внимательно наблюдает за войной" в Украине

сегодня, 11:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китайские военные аналитики все чаще критикуют широко разрекламированные Кремлем российские ракеты "Кинжал", заявляя, что они "вряд ли окажут существенное влияние" в бою с западным вооружением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Китай разочарован самым смертоносным российским оружием

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

"В прошлом году китайские оборонные журналы с большим интересом писали о российском "Кинжале", анализируя его эффективность в борьбе с предоставленными США системами Patriot и в войне в целом. На это есть веская причина: появление "Кинжала" в Украине — это первая возможность Пекина увидеть, как такое современное оружие ведет себя в бою с западной техникой", — говорится в публикации.

Как пишет издание, Китай надеется, что его собственная гиперзвуковая ракета "Дунфэн" (Dongfeng) изменит правила игры в плане способности уничтожать американские авианосцы. Однако, провальные пуски Россией "Кинжалов" по Украине уверенности в этом не добавляют: китайские аналитики пришли к выводу, что "Кинжал" вовсе "не та звезда, какой его изображает Москва".

Так, в одном из анализов "Кинжал" называют "маргинальной гиперзвуковой ракетой", и это в лучшем случае.

"Хотя Россия называет "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом полагают, что на самом деле он является воздушной версией тактической баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Искандер", — утверждают эксперты.

Директор по взаимодействию с Азией американского аналитического центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн отметил, что Китай "чрезвычайно внимательно наблюдает за войной" в Украине и, в частности, отслеживает то, как себя показывает "Кинжал".

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