Китай реагирует на критику НАТО и предупреждает о «решительном ответе»

Китай заявил, что отвергает обвинения стран НАТО, обнародованных в коммюнике перед началом саммита в Литве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

Члены НАТО резко высказались в отношении Китая. В НАТО отметили, что Пекин использует разные факторы своего влияния, в том числе военные, политические и экономические. Кроме этого КНР остается непонятной по отношению к наращиванию военного потенциала в регионе.

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"Злонамеренные операции Китая, его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на членов НАТО и наносят ущерб безопасности Альянса", — говорится в коммюнике НАТО.

Представители Китая сообщают, что заявление сделанные НАТО неправильные по отношению к политике и позиции КНР. А также добавляют, что Альянс игнорирует основные факты, чем намеренно дискредитирует Пекин.

"Мы решительно выступаем против и отвергаем это", — подчеркнуло представительство КНР в Европе.

Китай также подверг критике НАТО за расширение своего влияния на Азиатско-тихоокеанский регион. Пекин предупредил, что любые движения НАТО к востоку встретят "решительный ответ".

Напомним, что НАТО и Япония проводят консультации по открытию офиса альянса в азиатской стране. Япония была также приглашена на саммит НАТО в Вильнюсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Китай усиливает давление на союзника Соединенных Штатов. Азиатская страна подняла истребители в воздух. Военные самолеты КНР пересекли более 50 раз условную границу между Китаем и Тайванем.