Китай решил сказать свое слово: хочет "установить мир на палестинских территориях"

Власти Китая планируют работать над "восстановлением мира" на палестинских территориях в рамках работы в Совете Безопасности ООН. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет "Reuters".

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото GettyImages

В китайском МИД пояснили, страна хочет "повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке", учитывая свое председательство в СБ ООН.

"Китай сделает все возможное, чтобы поощрить Совет Безопасности выполнять свои обязанности, играть свою роль, строить консенсус и принимать ответственные и значимые меры как можно быстрее, чтобы облегчить текущий кризис и обеспечить безопасность гражданского населения с целью восстановления мира", — высказался Вэньбинь.

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