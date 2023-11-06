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Китай решил сказать свое слово: хочет "установить мир на палестинских территориях"

Пектин заявил о желании повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти Китая планируют работать над "восстановлением мира" на палестинских территориях в рамках работы в Совете Безопасности ООН. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет "Reuters".

Китай решил сказать свое слово: хочет "установить мир на палестинских территориях"

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото GettyImages

В китайском МИД пояснили, страна хочет "повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке", учитывая свое председательство в СБ ООН.


"Китай сделает все возможное, чтобы поощрить Совет Безопасности выполнять свои обязанности, играть свою роль, строить консенсус и принимать ответственные и значимые меры как можно быстрее, чтобы облегчить текущий кризис и обеспечить безопасность гражданского населения с целью восстановления мира", — высказался Вэньбинь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встречи Байдена и Си Цзиньпина: могут ли переговоры повлиять на войну между Израилем и ХАМАС, а также Украиной и Россией.




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Источник: http://www.reuters.com/world/middle-east/china-says-will-work-restore-peace-palestinian-territories-2023-11-06/
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