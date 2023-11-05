Почему для Украины важно, чтобы США победили на Ближнем Востоке: какие есть пути развития ситуации

Пошла пятая неделя войны Израиля с ХАМАС, начавшейся после нападения хамасовцев 7 октября на израильскую территорию. ЦАХАЛ (израильская армия) проводит операцию в Газе, при этом, видоизменив первоначальный план войны против ХАМАСа после переговоров с представителями США. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что прекращает дипломатические отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху из-за действий ЦАХАЛ в Секторе Газа. Что можно на данный момент сказать о происходящем на Ближнем Востоке? Как события там могут развиваться дальше? Как это влияет на российско-украинскую войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

США приходится выстраивать новую политику на Ближнем Востоке

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

Я понимаю ощущение, что всё нужно связывать. И оно, вроде бы связано, в том числе в недавнем обращении Байдена в дискуссиях, которые ведутся сейчас в Украине и вокруг Украины, в оперативной паузе на нашем фронте... Но пока сложно сказать, как события будут развиваться дальше". "Израиль планировал одно, сейчас корректирует политику под влиянием США. Байден ведет переговоры с арабами. Возможно, после этого будет еще одна коррекция. Для нас важно голосование в Конгрессе по выделению Украине денег и вооружения. И это лишь в определенной мере зависит от того, что происходит на Ближнем Востоке (Белый дом хочет "зашить" помощь Израилю и Украине в один пакет, республиканцы этом противятся), а в большей мере – от внутрипартийных переговоров в США

По словам эксперта, американская политики на Ближнем Востоке имела несколько базовых столпов: поддержка Израиля, американских союзников (среди которых, кстати, была и Палестинская автономия), противодействие Ирану, сдерживание его экспансии, соблюдения ядерного соглашения (не давая Тегерану получить ядерное вооружение), попытка наладить отношения между Израилем и рядом арабских стран.

"Это была логичная политика. Но после того, как ХАМАС своими нападением на Израиль, сбросил с шахматной доски все фигуры, приходится выстраивать новую политику. При этом вопрос палестинской независимости, которую Нетаньяху засунул в дальний ящик, вновь активизировался", – подчеркивает Игорь Семиволос.

Он акцентирует, что уничтожение ХАМАС в Газе не даст ответа на вопрос – что дальше? И по состоянию на сегодня, считает эксперт, ищется ответ именно на это.

"На ситуацию активно влияют иранцы, россияне, китайцы. Все они заинтересованы в стратегическом поражении США на Ближнем Востоке. А стратегическое поражение Штатов – это автоматически и стратегическое поражение Украины, – подчеркивает эксперт. – Потому пожелаем американской дипломатии успехов, активной работы со всеми партнерами, начиная от Тель-Авива и заканчивая другими региональными и не только игроками".

Есть два отличия между войной, которую ведет Израиль и войной, которую ведет Украина

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что есть два базовых отличия между войной, которую ведет Израиль против террористической организацией ХАМАС, и войной, которую ведет Украина против террористического государства Россия.

"Первое – армия Израиля намного более современная и подготовленная к интенсивным боевым действиям, чем наша (и на момент полномасштабного российского вторжения — и сейчас). Прежде, чем начинать какие-то операции на земле, ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по базам, военным объектам противника. А потом уже в ход идет пехота и бронетехника. Украина, к сожалению, до сих пор не имеет возможности действовать по классике: наносить сперва авиаудары, а потом проводить наземную операцию. Именно поэтому наше контрнаступление 2023 года можно считать лишь ограниченно успешным. Ключевые цели (прорыв к Азовскому морю, выход на админграницы с Крымом) выполнены не были как раз таки потому, что у нас нет преимущества в воздухе", – поясняет эксперт.

Второе отличие – сразу после нападения ХАМАС, сопровождаемого массовыми убийствами гражданского населения и захватом заложников, США заявили о том, что предоставят Израилю ВСЮ необходимую помощь для победы над агрессором.

"В случае с Украиной за 20 месяцев этого так и не произошло. Наши партнеры помогают нам выстоять, но не победить. А нам нужна поддержка, аналогичная той, что получает Израиль. А именно — все необходимые вооружения и боеприпасы для нанесения поражения противнику", – акцентирует Вадим Трюхан.

Он предполагает, что дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке может идти по двум путям.

Либо Израиль наносит ключевые поражения ХАМАСу и переходит к политико-дипломатичному урегулированию (и это путь, к которому Израиль подталкивают практически все его союзники). Никто не заинтересован, уверен эксперт, чтоб региона накрыл гуманитарный кризис с сотнями тысяч, а то и миллионами беженцев.

"Если всё пойдет таком путем, актуализируется вопрос создания полноценного Палестинского государства. Но, скорее всего, Израиль будет требовать, чтоб у того не было полноценной армии и ряд других ограничений. Что-то типа того, что было с Японией после поражения во Второй мировой. Плюс – запрет террористических организаций типа ХАМАС", – отмечает Вадим Трюхан.

Либо, продолжает он, ЦАХАЛ не останавливается вовремя. И это провоцирует вхождение в войну серьезных региональных игроков типа Ирана. А не исключено, что и Турции.

И это тревожно, – признался эксперт. – Если Турция после некой провокации вступит в этот конфликт, это прямой путь к Третьей мировой. Думаю, именно это пытается предотвратить США — не случайно госсекретарь Блинкен 5-6 ноября совершает визит в Турцию ". "Дипотношения между Турцией и Израилем пока не разорваны. Хоть турецкий посол оттуда отозван. А Эрдоган не просто заявил о том, что не будет контактировать с Нетаньяху, но и фактически встал на сторону ХАМАС

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