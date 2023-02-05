Китай резко отреагировал на сбитый шпионский зонд над территорией США

США сбили китайский воздушный шар, который, вероятно, использовался как шпионский зонд в воздушном пространстве США. Приказ об уничтожении воздушного шара обнажил президент США Джо Байденом, на что получил резкую реакцию со стороны Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Associated Press.



Представитель МИД Китая Мао Нин отреагировала на обвинения США Фото из открытых источников

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Несколько дней назад над территорией США зафиксировали воздушный шар, который, вероятно, является шпионским прибором, отправленным из Китая, который сообщал, что это исследовательский дрон. Из-за нескольких консультаций Пентагон принял решение сбить объект над водой, таким образом обломки не будут представлять угрозы для населения США.

Китай ответил, что оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия и раскритиковал США за очевидную чрезмерную реакцию и серьезное нарушение международной практики.

"Китай выражает решительное недовольство и протест против применения силы США для нападения на гражданские беспилотные летательные аппараты. Китайская сторона после проверки неоднократно информировала американскую сторону о том, что воздушный шар предназначен для гражданского использования и залетел в США из-за случайного порыва ветра", — сообщают в заявлении, размещенном на сайте МИД Китая.

Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай, который должен был состояться 5 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чем современные военные используют воздушные шары для шпионажа, которые изобрели в конце 18 века — у них есть несколько преимуществ над спутниками и дронами.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай отправил самолеты и авианосцы в Тайвань.



