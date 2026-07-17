Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа, обвинившего Пекин во вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года. Китайская сторона категорически отрицала такие утверждения и подчеркнула, что не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы Соединенных Штатов.

Китай. Фото: из открытых источников

Как сообщает CNN, представитель китайского дипломатического ведомства заявил, что официальный Пекин неизменно следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств. По его словам, выборы президента США исключительно делом американского народа, а их результаты определяются лишь волеизъявлением граждан страны.

В посольстве также особо подчеркнули, что Китай "никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться" в президентские выборы в США. Таким образом, Пекин фактически отверг все обвинения, которые прозвучали со стороны американского президента.

В CNN напоминают, что это не первый случай, когда Китай отрицает обвинения в политическом вмешательстве. Подобные претензии ранее выдвигали не только США, но и Австралия, Канада и Великобритания. Во всех случаях китайские власти последовательно заявляли, что не проводят кампаний по влиянию на избирательные процессы других государств.

Новое заявление Пекина прозвучало на фоне обострения политической риторики между двумя величайшими экономиками мира. Тема возможного иностранного вмешательства в выборы традиционно остается одним из острейших вопросов американской внутренней политики и становится предметом международных дипломатических споров.

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