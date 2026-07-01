Трамп обрушився на Верховний суд і несподівано згадав Сі Цзіньпіна: "Велика перемога Китаю"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Верховного суду, який відмовився підтримати його ініціативу щодо обмеження надання американського громадянства з права народження. Глава Білого дому назвав вердикт "великою перемогою Китаю" та звинуватив судову систему у створенні нових проблем для країни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Свою заяву Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social. В емоційному повідомленні він іронічно "привітав" голову КНР Сі Цзіньпіна, заявивши, що саме Пекін виявився головним вигодонабувачем рішення американського суду.

За словами президента США, збереження чинного порядку й надалі стимулюватиме так званий "пологовий туризм". Йдеться про практику, коли іноземні громадяни спеціально приїжджають до Сполучених Штатів, щоб народити дитину на американській території і тим самим автоматично отримати для неї громадянство США.

Трамп стверджує, що щорічно тисячі громадян Китаю та інших держав використовують цей механізм, що, на його думку, збільшує навантаження на систему охорони здоров'я та суперечить національним інтересам країни.

Напередодні Верховний суд більшістю голосів відхилив спробу адміністрації президента обмежити дію принципу громадянства народження. Судді дійшли висновку, що відповідний указ суперечить положенням 14 поправки до Конституції США, яка гарантує громадянство практично всім людям, що народилися на території країни.

Обмеження автоматичного отримання громадянства було одним із центральних елементів міграційної програми Трампа після його повернення до Білого дому. Однак одразу після підписання указу документ був оскаржений у судах, а остаточне рішення вищої судової інстанції поставило крапку у цій суперечці, підтвердивши, що змінити чинний порядок президентським указом неможливо.

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