Китай різко відреагував на слова Трампа про втручання у вибори США

Посольство Китаю у Вашингтоні відреагувало на заяву президента США Дональда Трампа, який звинуватив Пекін у втручанні в американські президентські вибори 2020 року. Китайська сторона категорично заперечила такі твердження та наголосила, що не втручалася і не збирається втручатися у внутрішньополітичні процеси Сполучених Штатів.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, представник китайського дипломатичного відомства заявив, що офіційний Пекін незмінно дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. За його словами, вибори президента США є виключно справою американського народу, а їх результати визначаються лише волевиявленням громадян країни.

У посольстві також окремо підкреслили, що Китай "ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься" у президентські вибори в США. Таким чином Пекін фактично відкинув усі звинувачення, які пролунали з боку американського президента.

У CNN нагадують, що це не перший випадок, коли Китай заперечує звинувачення у політичному втручанні. Подібні претензії раніше висували не лише США, а й Австралія, Канада та Велика Британія. У всіх випадках китайська влада послідовно заявляла, що не проводить кампаній із впливу на виборчі процеси інших держав.

Нова заява Пекіна пролунала на тлі загострення політичної риторики між двома найбільшими економіками світу. Тема можливого іноземного втручання у вибори традиційно залишається одним із найгостріших питань американської внутрішньої політики та регулярно стає предметом міжнародних дипломатичних суперечок.

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