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Китай резко реагирует на декларацию НАТО: что не понравилось КНР

Китай назвал ложью заявления НАТО в совместной декларации, где критикуется помощь со стороны Пекина для Москвы в войне в Украине.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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По итогам саммита НАТО в Вашингтоне было обнародовано совместное коммюнике, в котором все члены Альянса осуждают Китай и назвали его "решающим фактором" войны России против Украины. На это сообщение отреагировали в МИД КНР, где раскритиковали декларацию НАТО.

Китай резко реагирует на декларацию НАТО: что не понравилось КНР

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

НАТО критикует Китай за "безграничное" партнерство с Россией и помощь Путину в войне против Украины, включая передачу материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье, которые служат ресурсами для оборонного сектора России.

Китай резко негативно отреагировал на текст декларации НАТО и указал, что саммит был "наполнен менталитетом холодной войны и воинственной риторикой".

"Параграфы, связанные с Китаем, провокационны с очевидной ложью и клеветой", — сообщили в МИД Китая.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне также указали, что помощь Пекина для Москвы усиливает угрозы России для своих соседей. Поэтому Альянс призвал прекратить поддержку Путина со стороны КНР, в частности, политическую и материальную.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай поставляет в Россию 90% микросхем и 70% станков. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, КНР таким образом помогает Москве строить собственный ОПК и производить вооружение во время войны и санкций против России за ее вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай озабочен из-за сближения России с опасной страной в азиатском регионе. В Пекине опасаются, что союзник РФ может начать новую войну вблизи Китая.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/11/nato-summit-russia-ukraine-war-china-enabler
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