Китай сделал новое заявление об урегулировании войны в Украине: что предлагает Пекин

Китай стремится к миру в Европе и урегулированию "украинского кризиса", поэтому будет сотрудничать со всеми сторонами, поддерживая дипломатический способ урегулирования войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает МИД Китая со ссылкой на заявления министра Ван И во время встречи с британским коллегой Дэвидом Леми.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай поддерживает все усилия, направленные на организацию мирных переговоров, а также построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы в конечном итоге достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, включая ЕС, чтобы и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом вопросе", – говорится в сообщении.

Как информирует МИД Китая, во время встречи Ван И обсудил с Леми не только вопрос войны России с Украиной, но и углубление сотрудничества между странами и конфликты на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай выдвинул предложение провести у себя встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина, чтобы помочь закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой собственные источники.

Издание отметило, что источники в Пекине и Вашингтоне сообщили, что недавно китайские чиновники через посредников выдвинули предложение команде Трампа о проведении встречи с Путиным и содействии усилиям после возможного перемирия. После прихода к власти Трампа разговоры о возможных мирных переговорах по Украине получили новый импульс.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине.



