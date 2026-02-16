Китай скупает дешевую нефть России: Москва бьет рекорды на фоне потери Индии

Экспорт российской нефти в Китай стремительно растет и в феврале может установить новый исторический рекорд. Как сообщает Reuters, увеличение поставок происходит на фоне резкого сокращения закупок со стороны Индии и значительных ценовых скидок, которые предлагает Москва.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По предварительным оценкам аналитических компаний Vortexa Analytics и Kpler, в феврале Китай импортирует более 2,07-2,08 млн баррелей российской нефти в сутки. Это существенно превышает январские показатели, когда объемы составляли около 1,7 млн баррелей в день. Таким образом, поставки растут уже третий месяц.

Причиной резкого увеличения экспорта стало падение спроса со стороны Индии, ранее являвшейся ключевым покупателем российского сырья. Под давлением западных санкций и переговоров с США Нью-Дели сократил импорт до примерно 1,16 млн баррелей в сутки – минимального уровня за последние два года. Это вынудило российских экспортеров активно переориентироваться на китайский рынок.

Чтобы стимулировать продажи, российская нефть марки Urals предлагается со скидкой 9-11 долларов за баррель по отношению к эталонной цене Brent. Такая разница стала одной из крупнейших за последние годы и сделала российское сырье особенно привлекательным для китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов.

К регулярным поставкам смеси ESPO добавились и другие российские сорта, в частности, "Сокол" и "Варандей". Это усилило конкуренцию на азиатском рынке, включая поставки из Ирана.

Эксперты отмечают, что Китай фактически стал главным спасателем российского нефтяного экспорта, позволяя Москве компенсировать потери санкций и сохранять доходы даже в условиях глобального давления.

Читайте на портале "Комментарии" — власти США назвали условие снятия санкций с нефтяного сектора РФ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.



