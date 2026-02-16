logo_ukra

Головна Новини Світ Китай Китай скуповує дешеву нафту Росії: Москва б’є рекорди на тлі втрати Індії
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай скуповує дешеву нафту Росії: Москва б’є рекорди на тлі втрати Індії

Знижки до $11 за барель і санкції Заходу змінюють глобальний нафтовий баланс

16 лютого 2026, 14:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Експорт російської нафти до Китай стрімко зростає і в лютому може встановити новий історичний рекорд. Як повідомляє Reuters, збільшення поставок відбувається на тлі різкого скорочення закупівель з боку Індія та значних цінових знижок, які пропонує Москва.

Китай скуповує дешеву нафту Росії: Москва б’є рекорди на тлі втрати Індії

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

За попередніми оцінками аналітичних компаній Vortexa Analytics і Kpler, у лютому Китай імпортує понад 2,07-2,08 млн барелів російської нафти на добу. Це суттєво перевищує січневі показники, коли обсяги становили близько 1,7 млн барелів щодня. Таким чином, поставки зростають вже третій місяць поспіль.

Причиною різкого збільшення експорту стало падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської сировини. Під тиском західних санкцій та переговорів зі США Нью-Делі скоротив імпорт до приблизно 1,16 млн барелів на добу – мінімального рівня за останні два роки. Це змусило російських експортерів активно переорієнтовуватися на китайський ринок.

Щоб стимулювати продажі, російська нафта марки Urals пропонується зі знижкою 9-11 доларів за барель відносно еталонної ціни Brent. Така різниця стала однією з найбільших за останні роки і зробила російську сировину особливо привабливою для китайських незалежних нафтопереробних заводів.

До регулярних поставок суміші ESPO додалися й інші російські сорти, зокрема "Сокол" і "Варандей". Це посилило конкуренцію на азійському ринку, включно з поставками з Ірану.

Експерти зазначають, що Китай фактично став головним рятівником російського нафтового експорту, дозволяючи Москві компенсувати втрати від санкцій і зберігати доходи навіть в умовах глобального тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — влада США назвала умову зняття санкцій із нафтового сектора РФ. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.




