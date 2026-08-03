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Китай случайно раскрыл секретную систему слежки: что оказалось в открытом доступе

NYT пишет о том, что полиция КНР собирала информацию о передвижениях, поездках, лечении и даже маршрутах людей по камерам с распознаванием лиц

3 августа 2026, 09:45
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Кравцев Сергей

Масштабы цифровой слежки в Китае оказались значительно шире, чем предполагалось ранее. Как сообщает The New York Times, исследователь кибербезопасности Марк Хофер случайно обнаружил в интернете полицейскую платформу, содержащую персональные данные почти 12 тысяч иностранцев, которые проживали в КНР или посещали страну.

Китай случайно раскрыл секретную систему слежки: что оказалось в открытом доступе

Китай. Фото: из открытых источников

По информации издания, база данных называлась "Платформа динамического контроля зарубежного персонала" и относилась к городу Чжанцзякоу, принимавшему зимние Олимпийские игры 2022 года. Среди людей, чьи данные оказались в системе, были иностранные граждане, журналисты, жители Гонконга и Тайваня, а также лица, которых китайские власти отнесли к отдельным категориям риска.

Сам исследователь обнаружил в базе собственную анкету с фотографией, сделанной миграционной службой Китая, номером паспорта и телефона. Это убедило его, что речь идет о реальных государственных данных, а не о тестовой информации.

Журналисты выяснили, что платформа содержала гораздо больше сведений, чем обычные миграционные базы. В системе были собраны паспортные данные, адреса проживания, сведения о семье и работе, история авиаперелетов и поездок поездом, посещения медицинских учреждений, покупки топлива, а также маршруты передвижения, зафиксированные городскими камерами наблюдения и технологиями распознавания лиц.

По данным NYT, система может быть связана с пекинской компанией Origin Dynamic, поставляющей программное обеспечение и оборудование для китайской полиции. При этом сама база фактически не имела надежной защиты и была доступна извне.

Эксперты предупреждают, что подобные утечки демонстрируют не только масштабы государственного контроля в Китае, но и серьезные риски для безопасности персональных данных, которые могут оказаться в открытом доступе из-за ошибок в настройке подобных систем.

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Источник: https://www.nytimes.com/2026/08/02/world/asia/china-surveillance-foreigners-database.html
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