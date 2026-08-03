Китай випадково розкрив секретну систему стеження: що виявилося у відкритому доступі

Масштаби цифрового стеження в Китаї виявилися значно ширшими, ніж передбачалося раніше. Як повідомляє The New York Times, дослідник кібербезпеки Марк Хофер випадково виявив в інтернеті поліцейську платформу, яка містить персональні дані майже 12 тисяч іноземців, які мешкали в КНР або відвідували країну.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, база даних називалася "Платформа динамічного контролю закордонного персоналу" і належала до міста Чжанцзякоу, яке приймало зимові Олімпійські ігри 2022 року. Серед людей, чиї дані опинилися в системі, були іноземні громадяни, журналісти, жителі Гонконгу та Тайваню, а також особи, яких китайська влада віднесла до окремих категорій ризику.

Сам дослідник виявив у базі власну анкету з фотографією, зробленою міграційною службою Китаю, номером паспорта та телефону. Це переконало його, що йдеться про реальні державні дані, а не про тестову інформацію.

Журналісти з'ясували, що платформа містила набагато більше інформації, ніж звичайні міграційні бази. У системі було зібрано паспортні дані, адреси проживання, відомості про сім'ю та роботу, історію авіаперельотів та поїздок поїздом, відвідування медичних закладів, купівлі палива, а також маршрути пересування, зафіксовані міськими камерами спостереження та технологіями розпізнавання осіб.

За даними NYT, система може бути пов'язана з пекінською компанією Origin Dynamic, яка постачає програмне забезпечення та обладнання для китайської поліції. При цьому сама база фактично не мала надійного захисту та була доступна ззовні.

Експерти попереджають, що подібні витоки демонструють не лише масштаби державного контролю в Китаї, а й серйозні ризики для безпеки персональних даних, які можуть опинитися у відкритому доступі через помилки в налаштуванні таких систем.

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