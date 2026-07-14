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Зависимость РФ от Китая: Кремль резко отреагировал на статус "младшего партнера"

Кремль отверг утверждение The Wall Street Journal о зависимости России от Китая.

14 июля 2026, 14:45
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Slava Kot

В Кремле отреагировали на материал The Wall Street Journal, где назвали Россию "младшим партнером" Китая. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что такая характеристика якобы не соответствует реальности, а сотрудничество между Москвой и Пекином основывается на принципах равноправия.

Зависимость РФ от Китая: Кремль резко отреагировал на статус "младшего партнера"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Китаем строятся с учетом интересов обоих государств, поэтому утверждение о доминирующей роли Пекина является "ошибочным". Спикер Кремля подчеркнул, что партнерство между странами развивается на основе взаимного уважения и равенства.

"Взаимоотношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, поэтому тезис о младшем партнере в лице Москвы является ошибочным", — сказал Песков.

Поводом для реакции спикера Кремля стала статья The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что после полномасштабного разрыва с Западом Россия все больше попадает в экономическую и политическую зависимость от Китая. Издание также писало, что Пекин уже готовится к предстоящему изменению власти в России, выстраивая контакты не только с Владимиром Путиным, но и с другими представителями российской элиты.

В то же время, позицию Кремля поддержало Министерство иностранных дел Китая. В Пекине заявили, что китайско-российские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия, а сотрудничество между странами охватывает широкий спектр направлений. Китайская сторона также отметила "глубокую дружбу" между главой КНР Си Цзиньпином и главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал Путина начать переговоры по окончании войны в Украине.

Также "Кометнари" писали о реакции Кремля на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины.



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