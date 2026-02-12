Китай смягчает удар: какое предложение сделал ЕС

Китай ввел окончательные импортные пошлины на отдельные молочные продукты из Европейского Союза на уровне 11,7%, что ниже предварительно объявленных ставок в конце 2025 года. Как сообщает Bloomberg, новые тарифы, установленные по итогам антисубсидиарного расследования, касаются свежего и переработанного сыра и вступят в силу 13 февраля.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Расследование против европейского молочного сектора Пекин начал в 2024 году на фоне обострения торговых отношений с ЕС. Тогда спор охватил также мясную продукцию и бренди. В декабре Китай объявил окончательные пошлины на европейскую свинину – они также оказались ниже первоначальных прогнозов, которые расценивают как сигнал постепенной стабилизации диалога между сторонами.

Несмотря на смягчение тарифов, ситуация для экспортеров остается сложной. По данным правительства ЕС, с начала 2025 года по сентябрь Китай был девятым по величине рынком сбыта европейского сыра: объем поставок составил 20 765 тонн – на 12% меньше, чем годом ранее.

Генеральный секретарь Euromilk Александр Антон отметил, что европейские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией, особенно со стороны стран, имеющих соглашение о свободной торговле с Китаем. Старший экономист ING Тейс Гейер добавил, что даже в низших пошлинах доступ к китайскому рынку остается проблемным, а экспорт сыров и без того находился под давлением еще до введения ограничений.

