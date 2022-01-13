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Китай создал гигантского 18-метрового снеговика, встречающего гостей Олимпийских игр в Пекине (ФОТО)

Китай раскручивает Олимпийские игры 2022 года в Пекине улыбающимся 60-футовым снеговиком

сегодня, 12:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Чтобы разрекламировать Олимпиаду в Пекине, Китай строит гигантского снеговика, приветствующего гостей страны. Об этом сообщает Insider.

Китай создал гигантского 18-метрового снеговика, встречающего гостей Олимпийских игр в Пекине (ФОТО)

Снеговик, созданный для приема гостей накануне Игр в Пекине - Insider

Огромный улыбающийся снеговик имеет 60 футов высотой и 42 фута в ширину и был построен в зимнем северо-восточном китайском городе Харбин.

Снеговик расположен возле местного достопримечательности, музыкального парка Харбина, туристической точки вдоль реки Сунхуа. Каждую зиму в городе проходит ежегодный фестиваль снежных и ледяных скульптур.

По данным CGTN, около 120 скульпторов использовали около 2000 кубометров снега для создания снеговика. Издание сообщает, что ежедневно снеговика посещает около 3 тысяч туристов.

На прошлой неделе Китай также представил новый поезд без водителя под названием Fuxing, который будет перевозить спортсменов и журналистов в и из олимпийских объектов в Пекине. Поезду нужно всего 50 минут, чтобы перевезти своих пассажиров из центрального района Пекина в олимпийские объекты в Чжанцзякоу, хотя такая поездка обычно занимает около трех часов на обычном экспресс-поезде.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Страна планирует ввести "пузырь с замкнутым циклом", когда спортсмены, чиновники, вещатели и журналисты смогут передвигаться только в пределах определенных мест.

Как сообщали ранее "Комментарии", стал известен календарь и формат проведения хоккейных соревнований на Олимпиаде-2022.

Также "Комментарии" писали, что за месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы начали операцию "замкнутого цикла", чтобы предотвратить проникновение вспышки COVID-19 через участников Игр в широкую общественность Китая.


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Источник: https://www.insider.com/china-built-60-foot-tall-snowman-for-2022-winter-olympics-2022-1
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