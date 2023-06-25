Китай спустя сутки отреагировал на попытку военного переворота Пригожина в России: что говорят в Пекине

Лишь спустя сутки официальный Китай прокомментировал попытку военного переворота предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В Пекине заявили, что это "внутреннее дело" Российской Федерации.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Пекин поддерживает Москву в поддержании нестабильности.

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"Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности, достижении развития и процветания", – заявила представитель МИД Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему мятеж Пригожина провалился. Мятеж главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина против Минобороны, а затем против политической верхушки РФ закончился так же неожиданно, как и начался. В Кремле подтвердили, что при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко были проведены переговоры, которые привели к прекращению "марша справедливости" вагнеровцев.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности эксперт-международник Игорь Соловей акцентирует, что Пригожин – прежде всего бизнесмен. Построивший свой бизнес империю благодаря близости к Путину. По его мнению, вряд ли Пригожин верил, что он может добиться отставки министра обороны Шойгу или начальника Генштаба Герасимова, с которыми давно – в контрах.

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан рассуждает, что проблема в том, продолжает эксперт, что за 24 года правления Путина российская агрессивная пропагандистская машина достигла неожиданного эффекта. Она выбила совершенно любое желание в т.н. граждан т.н. РФ участвовать в любых общественно важных процессах – политических, общественных, гражданских и т.д.



