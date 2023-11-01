Китай "стер" Израиль со своих карт

В Китае пользователи Интернета обнаружили, что название страны Израиль пропало из доступных в стране онлайн-карт мира.

Китай удалил Израиль из онлайн-сервисов карты мира (фото из открытых источников)

Об этом информирует The Wall Street Journal.

При этом название этой страны теперь не обозначают на картах китайской поисковой системы Baidu и на онлайн-картах Amap компании Alibaba.

Важно, что международно признанные границы Израиля остаются неприкосновенными, но названия нет. При этом названия других стран, в частности, даже небольшие, как Люксембург или Монако, по-прежнему указаны.

"Эта двусмысленность соответствует расплывчатой дипломатии Пекина в регионе и контрастирует с его вниманием к картам в целом", – утверждает издание.

Здесь напоминают, что китайское правительство уже много лет выставляет штрафы за неправильные карты, которые появляются в китайском интернете, например, речь идет о сайтах отелей. Такое отношение связано со многими территориальными претензиями китайских властей, речь идет о Южно-Китайском море, которое Пекин требует указать пунктирной линией как внутренние воды Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден сделал предупреждение Китаю о ситуации в Южно-Китайском море. Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если китайские военные атакуют филиппинские суда в Южно-Китайском море.

На прошлой неделе корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов.

