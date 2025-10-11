Китай так и не станет сверхдержавой: какая проблема нарастает внутри страны

Главная угроза, с которой сегодня сталкивается Китай, не заключается в экономическом давлении США с новыми санкциями и тарифами. Она исходит изнутри. Страна переживает беспрецедентное по масштабу и скорости сокращение населения. Это приведет к долгосрочным последствиям, которые будут ощущаться не только в самом Китае, но и во всем мире десятилетиями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Китайцы. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, страна переживает невиданное ранее по масштабу и тему старение населения. Количество китайцев стремительно снижается. Это приведет к долгосрочным последствиям, которые будут ощущаться не только в самом Китае, но и во всем мире десятилетиями, говорится в материале.

Журналисты отмечают, замедление экономического роста может поставить под угрозу амбиции Пекина стать глобальной сверхдержавой, сопоставимой с Соединёнными Штатами, а острая нехватка рабочей силы способна нарушить цепочки поставок товаров – от кукол Barbie и обуви до мобильных телефонов и электромобилей.

"Почти невозможно обратить вспять демографический спад", — заявляет руководитель отдела азиатской экономики в исследовательской компании Oxford Economics Луиза Лу.

По её оценке, сокращение рабочей силы в Китае может еще больше ударить по ежегодному росту ВВП приблизительно на 0,5% в течение следующего десятилетия.

В 1990 году средний возраст китайцев составлял 23,7 года, а средняя женщина рожала 2,51 ребенка – что выше уровня, необходимого для поддержания стабильной численности населения (2,1). Но к 2023 году демографическая картина резко изменилась: медианный возраст вырос до 39,1 года, а рождаемость упала до одного ребенка на женщину. В 2022 году, согласно переписи, население Китая достигло пика в 1,4 миллиарда человек и теперь уменьшается.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовятся не только тарифы, но и санкции: что в Китае окажется под ударом США.



