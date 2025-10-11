logo_ukra

Китай так і не стане наддержавою: яка проблема наростає всередині країни
Китай так і не стане наддержавою: яка проблема наростає всередині країни

The Washington Post пише про те, що Китай може програти гонку зі США через стрімке зниження кількості населення

11 жовтня 2025, 19:30
Головна загроза, з якою сьогодні стикається Китай, не полягає в економічному тиску США з новими санкціями та тарифами. Вона виходить ізсередини. Країна переживає безпрецедентне за масштабом та швидкістю скорочення населення. Це призведе до довгострокових наслідків, які відчуватимуться не тільки в Китаї, а й у всьому світі десятиліттями. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.

Китай так і не стане наддержавою: яка проблема наростає всередині країни

Китайці. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що країна переживає небачене раніше за масштабом і тему старіння населення. Кількість китайців стрімко знижується. Це призведе до довгострокових наслідків, які відчуватимуться не лише в самому Китаї, а й у всьому світі десятиліттями, йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що уповільнення економічного зростання може поставити під загрозу амбіції Пекіна стати глобальною наддержавою, порівнянною зі Сполученими Штатами, а гостра нестача робочої сили здатна порушити ланцюжки поставок товарів – від ляльок Barbie та взуття до мобільних телефонів та електромобілів.

"Майже неможливо обернути назад демографічний спад", — заявляє керівник відділу азіатської економіки в дослідній компанії Oxford Economics Луїза Лу.

За її оцінкою, скорочення робочої сили у Китаї може ще більше вдарити по щорічному зростанню ВВП приблизно на 0,5% протягом наступного десятиліття.

У 1990 року середній вік китайців становив 23,7 року, а середня жінка народжувала 2,51 дитини – що від рівня, необхідного підтримки стабільної чисельності населення (2,1). Але до 2023 року демографічна картина різко змінилася: медіанний вік виріс до 39,1 року, а народжуваність впала до однієї дитини на жінку. У 2022 році, згідно з переписом, населення Китаю досягло піку в 1,4 мільярда людей і тепер зменшується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — готуються не лише тарифи, а й санкції: що у Китаї опиниться під ударом США.




Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2025/china-population-decline-worker-crisis/?itid=sf_world_article-list_1_0
