Китай тайно готовил военных РФ для войны против Украины: детали секретной программы
Китай тайно готовил военных РФ для войны против Украины: детали секретной программы

Подготовка операторов дронов, РЭБ и саперов проходила в КНР, а часть обученных россиян уже воевала в Крыму и Запорожье

19 мая 2026, 15:33
Кравцев Сергей

Китай оказался значительно глубже вовлечен в войну России против Украины, чем считалось ранее. По данным Reuters, в конце 2025 года на территории КНР тайно проходили подготовку около 200 российских военнослужащих, часть которых позже вернулась на фронт и принимала участие в боевых действиях против Украины.

Военные КНР и РФ. Фото: из открытых источников

Как сообщает агентство со ссылкой на три европейские разведслужбы и внутренние документы, обучение проходило в условиях строгой секретности. Информацию о программах запрещалось передавать третьим лицам или публиковать в СМИ. Подготовка касалась использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации, противовоздушной обороны и инженерных операций.

Согласно данным Reuters, сотрудничество было официально закреплено двуязычным российско-китайским соглашением, подписанным в Пекине летом 2025 года. Документ предусматривал не только обучение россиян в Китае, но и подготовку китайских военных на российских объектах.

Разведка утверждает, что среди проходивших обучение были не обычные солдаты, а инструкторы и офицеры высокого уровня – от младших сержантов до подполковников. После возвращения они могли передавать полученные знания другим подразделениям российской армии.

По данным агентства, часть подготовленных в Китае военных уже была замечена в операциях с применением дронов в Крыму и Запорожской области. В документах также описываются конкретные учебные центры в Шицзячжуане, Чжэнчжоу, Ибине и Нанкине, где россиян обучали минометной стрельбе с корректировкой через БПЛА, использованию FPV-дронов, средств РЭБ, разминированию и борьбе с беспилотниками.

Reuters также ознакомилось с фотографиями, на которых китайские инструкторы обучают российских солдат работе с инженерным оборудованием и поиску мин. Европейские разведки считают, что это свидетельствует о гораздо более тесном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пекина, чем признавалось публично.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин отреагировал на статью о словах Си Цзинпина, что Путин может "пожалеть" о войне.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russians-covertly-trained-by-china-return-fight-ukraine-sources-say-2026-05-19/
