Китай таємно готував військових РФ для війни проти України: деталі секретної програми

Китай виявився значно глибше залучений до війни Росії проти України, ніж вважалося раніше. За даними Reuters, наприкінці 2025 року на території КНР таємно проходили підготовку близько 200 російських військовослужбовців, частина яких пізніше повернулася на фронт та брала участь у бойових діях проти України.

Військові КНР та РФ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє агентство з посиланням на три європейські розвідслужби та внутрішні документи, навчання проходило в умовах суворої таємності. Інформацію про програми заборонялося передавати третім особам чи публікувати у ЗМІ. Підготовка стосувалася використання безпілотників, радіоелектронної боротьби, армійської авіації, протиповітряної оборони та інженерних операцій.

За даними Reuters, співпраця була офіційно закріплена двомовною російсько-китайською угодою, підписаною в Пекіні влітку 2025 року. Документ передбачав не лише навчання росіян у Китаї, а й підготовку китайських військових на російських об'єктах.

Розвідка стверджує, що серед тих, хто проходив навчання, були не звичайні солдати, а інструктори та офіцери високого рівня – від молодших сержантів до підполковників. Після повернення вони могли передавати отримані знання іншим підрозділам російської армії.

За даними агентства, частина підготовлених у Китаї військових вже була помічена в операціях із застосуванням дронів у Криму та Запорізькій області. У документах також описуються конкретні навчальні центри в Шицзячжуані, Чженчжоу, Ібіні та Нанкіні, де росіян навчали мінометної стрільби з коригуванням через БПЛА, використання FPV-дронів, засобів РЕБ, розмінування та боротьби з безпілотниками.

Reuters також ознайомилося з фотографіями, на яких китайські інструктори навчають російських солдатів роботі з інженерним обладнанням та пошуку мін. Європейські розвідки вважають, що це свідчить про набагато тіснішу військово-технічну співпрацю Москви та Пекіна, ніж визнавалося публічно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Пекін відреагував на статтю про слова Сі Цзінпіна, що Путін може пошкодувати про війну.



