Китай тихо захватывает рынок будущего: по какому показателю Пекин уверенно вырывается в лидеры

Китай незаметно вышел в лидеры еще одного стратегического сегмента глобального энергоперехода – долгосрочного хранения энергии (LDES). Об этом сообщают аналитики Bloomberg.

В отличие от традиционных литий-ионных батарей, которые способны накапливать энергию примерно до четырех часов, системы LDES удерживают и высвобождают электроэнергию в течение многих часов и даже дней. Это критически важно на фоне роста доли солнечной и ветровой генерации, когда энергосистемам требуется гибкость для балансировки спроса и предложения.

По данным BloombergNEF, в прошлом году в мире было введено рекордные 9,6 гигаватт-часа новых мощностей LDES – почти на 30% больше, чем годом ранее. Практически все эти объекты построены в Китае.

Аналитики объясняют рывок масштабной господдержкой. В 2023 году Пекин включил LDES в ключевые элементы своей стратегии достижения нулевых выбросов, а уже в следующем году национальный регулятор запустил 56 пилотных проектов.

Сегодня в разработке по всему миру находятся проекты LDES совокупной мощностью 422 гигаватт-часа, из которых 95% приходится на Китай. США занимают второе место, но с долей всего около 2%.

Пока LDES остаются небольшой частью рынка накопителей – в прошлом году глобально было установлено около 247 гигаватт-часов, преимущественно литий-ионных систем. Однако именно долгосрочные решения позволяют перенаправлять большие объемы "зеленой" энергии на длительные периоды, что делает их ключевым элементом будущей энергосистемы и новым полем доминирования Китая.

