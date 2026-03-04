logo

Китай тихо захватывает рынок будущего: по какому показателю Пекин уверенно вырывается в лидеры
НОВОСТИ

Китай тихо захватывает рынок будущего: по какому показателю Пекин уверенно вырывается в лидеры

Пока мир делает ставку на литий-ионные батареи, КНР строит системы, способные удерживать энергию сутками и уже контролирует 95% новых проектов

4 марта 2026, 15:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай незаметно вышел в лидеры еще одного стратегического сегмента глобального энергоперехода – долгосрочного хранения энергии (LDES). Об этом сообщают аналитики Bloomberg.

Китай тихо захватывает рынок будущего: по какому показателю Пекин уверенно вырывается в лидеры

Китай. Фото: из открытых источников

В отличие от традиционных литий-ионных батарей, которые способны накапливать энергию примерно до четырех часов, системы LDES удерживают и высвобождают электроэнергию в течение многих часов и даже дней. Это критически важно на фоне роста доли солнечной и ветровой генерации, когда энергосистемам требуется гибкость для балансировки спроса и предложения.

По данным BloombergNEF, в прошлом году в мире было введено рекордные 9,6 гигаватт-часа новых мощностей LDES – почти на 30% больше, чем годом ранее. Практически все эти объекты построены в Китае.

Аналитики объясняют рывок масштабной господдержкой. В 2023 году Пекин включил LDES в ключевые элементы своей стратегии достижения нулевых выбросов, а уже в следующем году национальный регулятор запустил 56 пилотных проектов.

Сегодня в разработке по всему миру находятся проекты LDES совокупной мощностью 422 гигаватт-часа, из которых 95% приходится на Китай. США занимают второе место, но с долей всего около 2%.

Пока LDES остаются небольшой частью рынка накопителей – в прошлом году глобально было установлено около 247 гигаватт-часов, преимущественно литий-ионных систем. Однако именно долгосрочные решения позволяют перенаправлять большие объемы "зеленой" энергии на длительные периоды, что делает их ключевым элементом будущей энергосистемы и новым полем доминирования Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке может значительно изменить геополитический баланс, еще более сблизив Китай с Россией. Об этом сообщает Financial Times. Пекин оказался перед риском потери дешевых поставок иранской нефти и новых потрясений на глобальных энергорынках.




