Китай тихо захоплює ринок майбутнього: по якому показнику Пекін впевнено виривається у лідери

Китай непомітно вийшов у лідери ще одного стратегічного сегменту глобального енергопереходу – довгострокового збереження енергії (LDES). Про це повідомляють аналітики Bloomberg.

Китай. Фото: з відкритих джерел

На відміну від традиційних літій-іонних батарей, які здатні накопичувати енергію до чотирьох годин, системи LDES утримують і вивільняють електроенергію протягом багатьох годин і навіть днів. Це критично важливо на тлі зростання частки сонячної та вітрової генерації, коли енергосистемам потрібна гнучкість для балансування попиту та пропозиції.

За даними BloombergNEF, минулого року у світі було введено рекордні 9,6 гігават-години нових потужностей LDES — майже на 30% більше, ніж роком раніше. Майже всі ці об'єкти побудовані в Китаї.

Аналітики пояснюють ривок масштабною держпідтримкою. 2023 року Пекін включив LDES у ключові елементи своєї стратегії досягнення нульових викидів, а вже наступного року національний регулятор запустив 56 пілотних проектів.

Сьогодні в розробці по всьому світу знаходяться проекти LDES сукупною потужністю 422 гігават-години, з яких 95% припадає на Китай. США посідають друге місце, але з часткою всього близько 2%.

Поки що LDES залишаються невеликою частиною ринку накопичувачів – торік глобально було встановлено близько 247 гігават-годин, переважно літій-іонних систем. Однак саме довгострокові рішення дозволяють перенаправляти великі обсяги "зеленої" енергії на тривалі періоди, що робить їх ключовим елементом майбутньої енергосистеми та новим полем домінування Китаю.

