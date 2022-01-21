Китай угрожает "наказать" спортсменов за свободу слова: Австралия отреагировала на заявление

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Карина Ожерельева
Потенциальные ограничения спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине вызывают "значительную обеспокоенность". Такое заявление сделал министр спорта Австралии Ричард Колбек после того, как Китай предупредил о "наказаниях" за политические комментарии на Играх в следующем месяце. Об этом сообщает The Guardian.
Олимпийские кольца - The Guardian
Колбек сказал, что австралийское правительство выступает против рекомендаций Китая и утверждает, что у спортсменов есть право на свободу слова на олимпийской сцене.
Ян Шу, заместитель директора по международным отношениям Пекинского оргкомитета, заявил на пресс-конференции, что "специальные отделы" будут исследовать комментарии спортсменов на Играх.
Ян добавил, что против политизации спорта выступает Олимпийская хартия.
Guardian Australia связалась с офисами Колбека и министра иностранных дел Марис Пейн по дополнительным комментариям.
Австралия присоединится к США, Великобритании и Канаде в дипломатическом бойкоте Игр в Пекине, ссылаясь на права человека и дипломатические проблемы. В декабре премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что решение федерального правительства "отстаивает интересы Австралии".
Правозащитные группы предупреждали спортсменов, что они могут комментировать ситуацию с соблюдением прав человека в Китае или отношение к мусульманам-уйгурам на Играх в Пекине. Хьюман Райтс Уотч также выразила обеспокоенность по поводу мер "государства наблюдения", включая беспокойство относительно телефонного приложения, которым китайские власти попросили зрителей, спортсменов и болельщиков использовать.
Олимпийские комитеты из нескольких стран, включая США и Канаду, предупредили спортсменов о безопасности их мобильных устройств. Британских спортсменов призывали не брать с собой свои личные телефоны, а Британская олимпийская ассоциация предложила заменить их.
Как сообщали ранее "Комментарии", оргкомитет Олимпийских игр объяснил, можно ли будет купить билеты на соревнования в Пекине.
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