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Китай угрожает "наказать" спортсменов за свободу слова: Австралия отреагировала на заявление

Министр спорта Ричард Колбек заявил, что Австралия выступает против консультаций по политическим комментариям Пекинского комитета зимних Олимпийских игр

сегодня, 10:53
Автор:

Карина Ожерельева
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Потенциальные ограничения спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине вызывают "значительную обеспокоенность". Такое заявление сделал министр спорта Австралии Ричард Колбек после того, как Китай предупредил о "наказаниях" за политические комментарии на Играх в следующем месяце. Об этом сообщает The Guardian.

Китай угрожает "наказать" спортсменов за свободу слова: Австралия отреагировала на заявление

Олимпийские кольца - The Guardian

Колбек сказал, что австралийское правительство выступает против рекомендаций Китая и утверждает, что у спортсменов есть право на свободу слова на олимпийской сцене.

"Международный олимпийский комитет четко дал понять, что у всех спортсменов есть право на политические взгляды и свободу их выражения, в том числе через социальные сети и интервью в СМИ. Поэтому любая угроза, направленная против австралийских спортсменов за то, что они высказываются, очень обеспокоена и вовсе не поддерживается австралийским правительством", — сказал Колбек в комментарии Sydney Morning Herald.

Ян Шу, заместитель директора по международным отношениям Пекинского оргкомитета, заявил на пресс-конференции, что "специальные отделы" будут исследовать комментарии спортсменов на Играх.

"Я уверен, что любое изречение, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено. Любое поведение или выступление, противоречащие олимпийскому духу, особенно китайским законам и правилам, также подлежат определенному наказанию", – сказал Ян.

Ян добавил, что против политизации спорта выступает Олимпийская хартия.

Guardian Australia связалась с офисами Колбека и министра иностранных дел Марис Пейн по дополнительным комментариям.

Австралия присоединится к США, Великобритании и Канаде в дипломатическом бойкоте Игр в Пекине, ссылаясь на права человека и дипломатические проблемы. В декабре премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что решение федерального правительства "отстаивает интересы Австралии".

Правозащитные группы предупреждали спортсменов, что они могут комментировать ситуацию с соблюдением прав человека в Китае или отношение к мусульманам-уйгурам на Играх в Пекине. Хьюман Райтс Уотч также выразила обеспокоенность по поводу мер "государства наблюдения", включая беспокойство относительно телефонного приложения, которым китайские власти попросили зрителей, спортсменов и болельщиков использовать.

Олимпийские комитеты из нескольких стран, включая США и Канаду, предупредили спортсменов о безопасности их мобильных устройств. Британских спортсменов призывали не брать с собой свои личные телефоны, а Британская олимпийская ассоциация предложила заменить их.

Как сообщали ранее "Комментарии", оргкомитет Олимпийских игр объяснил, можно ли будет купить билеты на соревнования в Пекине.


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Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/jan/21/china-threat-punishment-beijing-winter-olympics-athletes-political-statements-free-speech-very-concerning-australia-says
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