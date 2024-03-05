Китай увеличивает военный бюджет до рекордного уровня: кому теперь стоит быть начеку

Китай решил увеличить военный бюджет в 2024 году на 7,2%, до 1,67 трлн юаней (231 млрд долл). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай. Фото: из открытых источников

Также Китай официально принял жесткую формулировку в отношении Тайваня.

"Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая", решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства", – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на сессии ВСНП.

Сумма оборонного бюджета не стала неожиданностью, ведь Китай увеличивает расходы на оборону в последние годы. В 2017-м они впервые превысили 1 трлн юаней (около 138 млрд долл. по текущему курсу). Военные расходы росли даже во время пандемии, а в прошлом году военный бюджет КНР вырос до 1,55 трлн юаней.

При этом СМИ отмечает, даже несмотря на такой рост Китай тратит на оборону значительно меньше США. Напомним, в декабре американский президент Джо Байден подписал военный бюджет на 2024 год в размере 886,3 млрд долл.

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