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Китай увеличивает военный бюджет до рекордного уровня: кому теперь стоит быть начеку

За 11 лет пребывания у власти Си Цзиньпина военный бюджет КНР увеличился более чем вдвое

сегодня, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай решил увеличить военный бюджет в 2024 году на 7,2%, до 1,67 трлн юаней (231 млрд долл). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай увеличивает военный бюджет до рекордного уровня: кому теперь стоит быть начеку

Китай. Фото: из открытых источников

Также Китай официально принял жесткую формулировку в отношении Тайваня.

"Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая", решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства", – заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на сессии ВСНП.

Сумма оборонного бюджета не стала неожиданностью, ведь Китай увеличивает расходы на оборону в последние годы. В 2017-м они впервые превысили 1 трлн юаней (около 138 млрд долл. по текущему курсу). Военные расходы росли даже во время пандемии, а в прошлом году военный бюджет КНР вырос до 1,55 трлн юаней.                                               

При этом СМИ отмечает, даже несмотря на такой рост Китай тратит на оборону значительно меньше США. Напомним, в декабре американский президент Джо Байден подписал военный бюджет на 2024 год в размере 886,3 млрд долл.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-drops-peaceful-reunification-reference-taiwan-raises-defence-spending-by-2024-03-05/
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