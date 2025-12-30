Китай увидел приближение мира в Украине, но указал на важный нюанс

В последнее время появились признаки приближающегося мира в Украине. Китай с большим нетерпением ожидает достижения мирного соглашения, которое позволит устранить "первопричины кризиса". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

Китай. Фото: из открытых источников

"„Украинский кризис“ (так Китай называет войну – ред.) длится уже почти четыре года. Китай все это время упорно создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами", — сказал Ван И.

По его словам, как один из инициаторов создания группы "друзей мира" Пекин "искренне приветствует" усилия, способствующие ее мирному урегулированию. Мол, КНР активно сотрудничает с другими сторонами по прекращению огня и продвижению диалога.

Ван И акцентировал, что "открылось окно для переговоров", а также "появились осторожные ожидания приближения мира". Впрочем, в своих заявлениях китайский дипломат упомянул и нарративы Кремля о "первопричинах конфликта".

"Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения крепкого мира и стабильности в Европе", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии активной позиции Пекина в процессе урегулирования войны с Россией. В МИДе КНР уверяют, что страна поддерживает постоянный контакт со всеми сторонами конфликта и считает свою роль в мирных инициативах конструктивной.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга отреагировал на критику Зеленского из-за пассивности КНР в попытках закончить войну. Пекин ответил, что с начала полномасштабной войны поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.

"С самого начала "украинского кризиса" Китай поддерживает коммуникацию с соответствующими сторонами, включая Украину и Россию", – сказал Линь.



