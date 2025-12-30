Китай побачив наближення миру в Україні, але указав на важливий нюанс

Останнім часом з’явилися ознаки наближення миру в Україні. Китай з великим нетерпінням чекає на досягненні мирної угоди, яка дозволить усунути "першопричини кризи". Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван І.

Китай. Фото: з відкритих джерел

"„Українська криза“ (так Китай називає війну – ред.) триває вже майже чотири роки. Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами", — висловився Ван І.

За його словами, як один з ініціаторів створення групи "друзів миру" Пекін "щиро вітає" зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню. Мовляв, КНР активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.

Ван І акцентував, що "відкрилося вікно для переговорів", а також "з’явились обережні очікування наближення миру". Втім, у своїх заявах китайський дипломат згадав і наративи Кремля про "першопричини конфлікту".

"Хоча шлях попереду залишається важким, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль і з нетерпінням очікує на досягнення всеохоплюючої, міцної та обов’язкової мирної угоди для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі", — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Китаю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо відсутності активної позиції Пекіна у процесі врегулювання війни з Росією. У МЗС КНР запевняють, що країна підтримує постійний контакт з усіма сторонами конфлікту та вважає свою роль у мирних ініціативах конструктивною.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відреагував на критику Зеленського через пасивність КНР у спробах закінчити війну. Пекін відповів, що від початку повномасштабної війни підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.

"Від самого початку "української кризи" Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами, включаючи Україну та Росію", — сказав Лінь.



