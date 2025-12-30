Китай побачив наближення миру в Україні, але указав на важливий нюанс

Рубрики
Останнім часом з’явилися ознаки наближення миру в Україні. Китай з великим нетерпінням чекає на досягненні мирної угоди, яка дозволить усунути "першопричини кризи". Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван І.
Китай. Фото: з відкритих джерел
За його словами, як один з ініціаторів створення групи "друзів миру" Пекін "щиро вітає" зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню. Мовляв, КНР активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.
Ван І акцентував, що "відкрилося вікно для переговорів", а також "з’явились обережні очікування наближення миру". Втім, у своїх заявах китайський дипломат згадав і наративи Кремля про "першопричини конфлікту".
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу відреагував на критику Зеленського через пасивність КНР у спробах закінчити війну. Пекін відповів, що від початку повномасштабної війни підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.