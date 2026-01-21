logo

Китай в Украине воюет на два фронта: что об этом говорит
Китай в Украине воюет на два фронта: что об этом говорит

FT пишет о том, что Россия и Украина закупают компоненты для дронов на одних и тех же заводах в Китае.

21 января 2026, 15:54
Автор:
Кравцев Сергей

И Россия, и Украина стремительно наращивают собственное производство беспилотников, широко используя комплектующие китайского происхождения, которые в разы дешевле западных аналогов. Как пишет Financial Times, во многих случаях стороны войны покупают процессоры, камеры и двигатели у одних и тех же китайских поставщиков, чудом не пересекаясь во время визитов на заводы в Китае.

Китай в Украине воюет на два фронта: что об этом говорит

Китай. Фото: из открытых источников

Основатель одного из крупнейших украинских производителей дронов TAF Industries Александр Яковенко рассказал, что во время поездок на предприятия южного Китая заметил странную сверхточность в планировании его визитов. Руководители заводов заранее согласовывали время прибытия и отъезда до минут, иногда просили подождать, заводили через боковые входы или размещали в пустых переговорных комнатах.

Впоследствии стало ясно, что такая осторожность преследовала одну цель – не допустить встреч украинских клиентов с российскими.

Поставщики пытаются сделать так, чтобы мы не были на одном заводе одновременно. Как только машина с россиянами выезжает – сразу заезжает машина с украинцами", — объяснил Яковенко.

Похожую картину описывает и Алексей Бабенко из компании Vyriy Drone, поставляющей БПЛА для ВСУ. По его словам, украинские специалисты часто идентифицируют новые китайские компоненты на российских дронах и обращаются непосредственно к производителям.

"Сначала они возражают, но соглашаются продать то же и нам. И этот процесс работает в обе стороны", – говорит он.

Официально Китай декларирует нейтралитет и запрещает экспорт чувствительных технологий для дронов как в Украину, так и в Россию. В то же время, западные разведки и украинские политики заявляют, что Пекин фактически склоняется на сторону Москвы, в частности позволяя российским компаниям покупать целые производственные линии.

Несмотря на усилия по локализации, Украина, по словам Яковенко, все еще зависит от Китая примерно на 85% компонентов для простых FPV-дронов, массово применяемых на фронте.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай впервые перешел опасную грань: теперь война против Тайваня стала еще ближе.




Источник: https://www.ft.com/content/58416bf8-97d0-4d99-8152-cff9ec2dd3ef
