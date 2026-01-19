Китай вперше перейшов небезпечну грань: тепер війна проти Тайваню стала ще ближчою

Китай вперше направив військовий безпілотний літальний апарат до повітряного простору Тайваню. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство оборони Тайваню. Інцидент стався рано-вранці в суботу і став новим сигналом ескалації напруженості між Пекіном і Тайбеєм.

Війна за Тайвань. Фото: з відкритих джерел

За даними тайванського оборонного відомства, китайський розвідувальний безпілотник близько чотирьох хвилин перебував у повітряному просторі острова Пратас. Цей віддалений острів розташований приблизно за 400 кілометрів від основного острова Тайваню і має стратегічне значення для контролю над південною частиною Тайванської протоки.

У міністерстві уточнили, що дрон летів вище за зону ураження засобів протиповітряної оборони. Після передачі попереджень міжнародними радіочастотами безпілотник залишив повітряний простір острова. Тайванські військові наголосили, що уважно відстежували його маршрут та дії.

Як зазначає Bloomberg, інцидент з безпілотником демонструє прагнення Китаю посилити військовий тиск на Тайвань у момент, коли влада острова активізувала заходи щодо зміцнення оборони та стримування можливих атак з боку КНР.

У відповідь на повідомлення Тайбея китайські військові заявили, що політ безпілотника був частиною "законних та правомірних" навчань. У той же день Пекін також повідомив, що відстежував американський есмінець з керованими ракетами USS John Finn і океанографічне дослідне судно США, яке проходило через Тайванську протоку.

Сполучені Штати традиційно направляють свої кораблі через цей стратегічно важливий морський коридор після масштабних військових маневрів Китаю, що Пекін розглядає як провокацію. На тлі цих подій ризик подальшої ескалації у регіоні залишається високим.

