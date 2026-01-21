Китай в Україні воює на два фронти: що про це говорить

І Росія, і Україна стрімко нарощують власне виробництво безпілотників, широко використовуючи комплектуючі китайського походження, які в рази дешевші за західні аналоги. Як пише Financial Times, у багатьох випадках сторони війни купують процесори, камери та двигуни в одних і тих самих китайських постачальників, майже дивом не перетинаючись під час візитів на заводи в Китаї.

Засновник одного з найбільших українських виробників дронів TAF Industries Олександр Яковенко розповів виданню, що під час поїздок на підприємства південного Китаю помітив дивну надточність у плануванні його візитів. Керівники заводів заздалегідь узгоджували час прибуття й від’їзду до хвилин, інколи просили зачекати, заводили через бічні входи або розміщували в порожніх переговорних кімнатах.

Згодом стало зрозуміло, що така обережність мала одну мету – не допустити зустрічей українських клієнтів із російськими.

"Постачальники намагаються зробити так, щоб ми не були на одному заводі одночасно. Щойно машина з росіянами виїжджає – одразу заїжджає машина з українцями", — пояснив Яковенко.

Схожу картину описує й Олексій Бабенко з компанії Vyriy Drone, яка постачає БПЛА для ЗСУ. За його словами, українські фахівці часто ідентифікують нові китайські компоненти на російських дронах і звертаються безпосередньо до виробників.

"Спершу вони заперечують, але згодом погоджуються продати те саме й нам. І цей процес працює в обидва боки", — каже він.

Офіційно Китай декларує нейтралітет і забороняє експорт чутливих технологій для дронів як до України, так і до Росії. Водночас західні розвідки та українські політики заявляють, що Пекін фактично схиляється на бік Москви, зокрема дозволяючи російським компаніям купувати цілі виробничі лінії.

Попри зусилля з локалізації, Україна, за словами Яковенка, все ще залежить від Китаю приблизно на 85% компонентів для простих FPV-дронів, які масово застосовуються на фронті.

