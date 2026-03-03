Китай раптом почав тиснути на Іран: що відбувається

Офіційний Пекін посилює тиск на іранських посадовців, закликаючи їх утриматися від дій, які можуть порушити експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".

Китай. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, високопоставлені керівники газової галузі заявили, що Пекін за лаштунками звертається до Тегерана із закликом не вдаватися до дій, які можуть дестабілізувати енергетичні перевезення в регіоні.

Наразі повідомляється про щонайменше чотири пошкоджені комерційні судна.

Аналітики Bloomberg вказують, що Китай, як найбільший у світі імпортер нафти та газу, залишається однією з найбільш вразливих країн у разі ескалації в Перській затоці.

Попри наявність значних запасів, майже половина імпорту сирої нафти до КНР у грудні проходила транзитом через Ормузьку протоку.

"Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникнути ескалації напруженості та забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці", — заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

За даними джерел видання в енергетичній галузі, які говорили на умовах анонімності, Тегеран також просять не атакувати газові об’єкти Катару.

Ця країна забезпечує близько 30% потреб Китаю у скрапленому природному газі, що робить стабільність поставок критично важливою для другої за величиною економіки світу.

Китай жорстко відреагував на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши про порушення суверенітету країни та норм міжнародного права. У Міністерство закордонних справ Китаю назвали удари США та Ізраїлю "неприйнятними" й закликали до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході.




