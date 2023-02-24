Китай ведет переговоры о поставках дронов для России - Der Spiegel

Китай и Россия ведут переговоры об отправлении в Москву около 100 ударных беспилотников, подобных отправившим Иран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.



Китай может отправить беспилотники в Россию. Фото с открытых источников

Во время Мюнхенской конференции по безопасности от США прозвучали тревожные сообщения о том, что Китай рассматривает возможность предоставить России оружие, которое страна-агрессорка может применить против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подобные шаги Пекина будут иметь серьезные последствия для Китая.

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Китай резко отреагировал на такие заявления представителя Соединенных Штатов, отрицая информацию Блинкена и отметив, чтобы США не вмешивались в политику, которую ведет Пекин.

Однако Der Spiegel утверждает, что сотрудничество между Китаем и Россией происходит прямо сейчас. Немецкое издание утверждает, что с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведут переговоры российские военные, ожидающие получить военные дроны.

"Компания Bingo согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Министерству обороны России до апреля 2023", — пишет Der Spiegel .

По характеристикам эти беспилотные летательные аппараты сродни иранским дронам, которые Россия использует с середины прошлого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Китай о серьезных последствиях, если страна будет помогать России.

Также "Комментарии" писали, что Китай надеется достичь новых соглашений с Россией. Такое сообщение озвучил китайский дипломат Ван I на пресс-конференции в Москве.