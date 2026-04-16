США готуються до морської операції, що вирішить долю нафтового ринку: деталі
США готуються до морської операції, що вирішить долю нафтового ринку: деталі

Американський флот шукає приховану загрозу Ірану, поки танкери зникають з ключової артерії світової торгівлі

16 квітня 2026, 11:29
Автор:
Кравцев Сергей

Військово-морські сили ВМС США отримали нове критичне завдання в Ормузькій протоці – виявити та знешкодити іранські морські міни, які можуть паралізувати глобальні поставки нафти. Про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними американської розвідки, частина мін уже може бути розміщена у протоці. Іран, як стверджується, має тисячі таких пристроїв. Попри попередні удари США та Ізраїлю, повністю ліквідувати цей арсенал не вдалося.

Ризики надзвичайно високі: навіть одна міна, що пошкодить танкер, здатна різко скоротити або повністю зупинити рух суден через стратегічний маршрут. Уже зараз комерційні кораблі уникають проходження протокою, діючи з максимальною обережністю.

У регіоні перебуває понад десяток американських кораблів, і ще кілька прямують туди. Флот виконує одразу дві задачі – забезпечує морську блокаду іранських суден, запроваджену Дональд Трамп, та проводить протимінну операцію із залученням кораблів, гелікоптерів і підводних дронів.

Найближчим часом угруповання посилять: до зони операції прибудуть мінні тральщики класу Avenger, десантна група з тисячами морпіхів і кораблі прибережної зони з Бахрейну. Загальна кількість американських сил у регіоні перевищить 20 кораблів і близько 5000 військових.

Експерти визнають: пошук мін – складна і виснажлива робота. Навіть очищені ділянки можуть швидко заміновуватися знову невеликими човнами.

Поки що жодної міни офіційно не виявлено, однак у Центральне командування США вже заявили про створення безпечного морського коридору для відновлення судноплавства.

Для пошуку загроз американці застосовують сучасні підводні дрони, здатні сканувати дно і виявляти навіть мінімальні аномалії. За оцінками аналітиків, розмінування може тривати від кількох днів до кількох тижнів – залежно від реального масштабу загрози.

