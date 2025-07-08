Китай вновь угрожает США: что в этот раз стало причиной

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Кравцев Сергей
Китай пригрозил США ответными мерами, если администрация президента Дональда Трампа применит огромные пошлины к его товарам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "NewsWeek".
Китай и США. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что Китай также примет меры против стран, которые заключают соглашения с США, чтобы вытеснить Пекин из цепочек поставок.
При этом статья подписана "Чжун Шэн" ("Голос Китая") — термином, используемым для выражения мнения по вопросам внешней политики.
У Китая есть время до 12 августа, чтобы достичь соглашения с США и не допустить возвращения дополнительных ограничений на импорт, введенных в ходе тарифных переговоров в апреле и мае.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил всем странам, которые присоединятся к блоку БРИКС новыми тарифами в размере 10%. На эти заявления резко ответили в китайском МИД, где выступили против новых тарифов от Соединенных Штатов.
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление Дональда Трампа, который пригрозил новыми пошлинами для стран БРИКС.
Также издание "Комментарии" сообщало – три причины, почему Китай заинтересован, чтобы война в Украине продолжалась.