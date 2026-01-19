logo

Китай впервые перешёл опасную грань: теперь война против Тайваня стала еще ближе
НОВОСТИ

Китай впервые перешёл опасную грань: теперь война против Тайваня стала еще ближе

Bloomberg пишет о том, что Китай впервые направил военный дрон в воздушное пространство Тайваня

19 января 2026, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай впервые направил военный беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Тайваня. Инцидент произошёл рано утром в субботу и стал новым сигналом эскалации напряжённости между Пекином и Тайбэем.

Китай впервые перешёл опасную грань: теперь война против Тайваня стала еще ближе

Война за Тайвань. Фото: из открытых источников

По данным тайваньского оборонного ведомства, китайский разведывательный беспилотник около четырёх минут находился в воздушном пространстве острова Пратас. Этот удалённый остров расположен примерно в 400 километрах от основного острова Тайваня и имеет стратегическое значение для контроля над южной частью Тайваньского пролива.

В министерстве уточнили, что дрон летел выше зоны поражения средств противовоздушной обороны. После передачи предупреждений по международным радиочастотам беспилотник покинул воздушное пространство острова. Тайваньские военные подчеркнули, что внимательно отслеживали его маршрут и действия.

Как отмечает Bloomberg, инцидент с беспилотником демонстрирует стремление Китая усилить военное давление на Тайвань в момент, когда власти острова активизировали меры по укреплению обороны и сдерживанию возможных атак со стороны КНР.

В ответ на сообщения Тайбэя китайские военные заявили, что полёт беспилотника был частью "законных и правомерных" учений. В тот же день Пекин также сообщил, что отслеживал американский эсминец с управляемыми ракетами USS John Finn и океанографическое исследовательское судно США, проходившие через Тайваньский пролив.

Соединённые Штаты традиционно направляют свои корабли через этот стратегически важный морской коридор после масштабных военных манёвров Китая, что Пекин рассматривает как провокацию. На фоне этих событий риск дальнейшей эскалации в регионе остаётся высоким.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-19/china-sends-military-drone-into-taiwan-airspace-for-first-time
